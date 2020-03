Morre gari atropelado por motorista em Pirajá

O gari atropelado no bairro de Pirajá, na tarde desta sexta-feira (27), não resistiu aos ferimentos da batida sofrida e morreu no Hospital Roberto Santos, para onde foi socorrido. Segundo a Polícia Civil, que confirmou o falecimento, o motorista que provocou o acidente foi autuado por homicídio culposo após ser apresentado por policiais militares na Central de Flagrantes, na região do Iguatemi. A identidade da vítima não foi revelada.

O homem será submetido à exames toxicológicos para averiguar se estava sob efeito de álcool ou alguma substância entorpecente durante o ocorrido.

O caso aconteceu na Rua 8 de novembro, no bairro de Pirajá, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com a Polícia Militar, uma ronda da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi informada por moradores da região de que o condutor, a bordo de um veículo Ford Ka, ameaçou fugir depois de ferir o funcionário da prefeitura.

No local, os policiais realizaram a prisão do motorista, que estava com ferimentos leves. Segundo a PM, o homem foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), e conduzido para a Central de Flagrantes em seguida, onde a ocorrência foi registrada. Já a vítima foi socorrida por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).