Morre Isabel Salgado, ícone do vôlei brasileiro

A ex-jogadora de vôlei, Isabel Salgado, 62 anos, morreu nesta quarta-feira (16), em São Paulo. Ela estava internada no hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. De acordo com o jornal O Globo, a ex-ponteira morreu após uma piora da síndrome aguda respiratória do adulto (SARA), uma condição clínica rara que fez com que Isabel fosse internada. Ela deixa quatro filhos que também fazem parte do vôlei brasileiro, Pilar, Maria Clara, Pedro e Carol, além de cinco netos.

Há alguns dias, Isabel foi anunciada como integrante do grupo técnico de esportes para o grupo de transição de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que vai assumir em janeiro a presidência da república.

A ex-atleta foi uma das pioneiras no vôlei de praia no início dos anos 90, após ter sido ícone das quadras entre 1980 (em Moscou) e 1984 (em Los Angeles), quando iniciou na modalidade no time do Flamengo.