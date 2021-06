Morre Ivo Borré, empresário e proprietário da Fazenda Progresso, da Chapada Diamantina

Morreu nesta terça-feira (15), o empresário Ivo Borré, da Fazenda Progresso na Chapada Diamantina. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.



Natural de Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, Ivo tinha 63 anos. Ele era um dos principais agricultores da Chapada Diamantina, onde chegou na década de 1980 para desenvolver o setor agrícola.



A Fazenda Progresso, que fica entre os municípios de Mucugê e Ibicoara e detém importantes marcas de produtos da agricultura, se tornou um exemplo de sucesso do empresário.



O trabalho de Ivo Borré se tornou referência na região, especialmente na produção de batata inglesa e cafés especiais. O empresário estava prestes a inaugurar um novo empreendimento da família, a vinícola Uvva, além de um hotel e restaurante em Mucugê.



Políticos e amigos lamentaram a morte de Ivo Borré



Paulo Souto, ex-governador da Bahia: "Registro com grande pesar o falecimento de Ivo Borré, um empresário da área agrícola que talvez os baianos conheçam pouco, mesmo porque era um homem muito discreto, mais que foi um dos grandes responsáveis por uma verdadeira revolução agrícola na Chapada Diamantina".



Gilmadson Melo, prefeito de Ibicoara: "É com imenso pesar que recebi agora a pouco a notícia do falecimento do amigo e empresário Ivo Borré. Em razão disso, será decretado luto oficial de três dias no município de Ibicoara. Ivo, sem dúvida alguma, foi um dos maiores empreendedores, que influenciou diretamente no crescimento da Agricultura em nosso município e região. Me solidarizo com familiares, amigos e funcionários da Fazenda Progresso, e expresso as mais sinceras condolências pela perda e rogo ao Pai para que conforte seus corações. Ressaltando o grande empresário e ser humano que além de empregar milhares de pessoas, contribuiu diretamente para o desenvolvimento econômico da região e cumpriu com maestria seu papel de cidadão, sempre ajudando nas questões sociais. Ivo será sempre lembrado e deixa o seu exemplo de vida como legado para todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e para as novas gerações."

Eduardo Salles, deputado estadual: "Ivo Borré era um brasileiro que serve de inspiração por sua capacidade de empreender. Fiz questão de em 2017 conceder a ele o Título de Cidadão Baiano, uma das maiores honrarias da Assembleia Legislativa. Nascido em Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, estava empreendendo em nosso Estado há quase quatro décadas e foi um dos responsáveis por transformar Ibicoara e Mucugê em um importante polo agropecuário, gerando milhares de empregos e movimentando a economia. A Fazenda Progresso é um modelo a ser seguido e tem conseguido se reinventar pela capacidade de inovar da família. Vou protocolar Moção de Pesar na Casa. Meus sentimentos aos familiares e amigos desse grande ser humano. Descanse em paz, mestre Ivo!"

Fausto Franco, ex-secretário estadual do Turismo: “Nesta tarde, partiu para brilhar lá no Céu, Seu Ivo Borré. Grande visionário que abraçou a Bahia, ainda na década de 80 e hoje é essa potência da Fazenda Progresso. Meus sentimentos aos familiares”.