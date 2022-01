Morre jornalista Socorro Pitombo, que chefiou comunicação da Uefs

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) comunicou nesta segunda-feira (10) a morte da servidora pública aposentada da instituição Socorro Pitombo. A profissional atuou por muitos anos como jornalista da Uefs, do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca) e também Assessora Chefe da Ascom da faculdade.

"Socorro Pitombo deu uma contribuição significativa ao trabalho da comunicação institucional da UEFS. Atuou como Assessora Chefe da ASCOM e realizou nos últimos anos de atuação na instituição um excelente trabalho no Centro Universitário de Cultura e Arte. Deixa uma bela história na sua trajetória na UEFS", ressaltou o reitor da Uefs Evandro do Nascimento

A jornalista Socorro Pitombo faleceu na manhã de ontem, domingo (9), aos 78 anos, em decorrência de problemas cardiorrespiratórios. Ela estava internada há cerca de 20 dias no Hospital da Bahia, em Salvador, onde passou por um procedimento cirúrgico. A jornalista deixa três filhos – Renata, Lara e Raphael Pitombo – e uma legião de amigos.

O corpo da jornalista foi velado no Centro de Velórios Pax Bahia, no bairro SIM, e o sepultamento ocorreu às 11:00h desta segunda-feira (10), no Cemitério Piedade, no Centro da cidade.

Nas redes sociais da Uefs, na nota de pesar sobre a morte da jornalista, os seguidores lamentaram a perda. "Triste notícia! Socorro era uma doçura em pessoa. Que Deus a receba!", disse um internauta. "Nunca conheci Socorro, mas desde criança a via circulando pela cidade. Sempre a enxerguei como uma mulher moderna, emancipada, um modelo a seguir. Que vá em paz, e Deus conforte familiares e amigos", afirmou outra.