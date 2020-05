Morre Little Richard, um dos maiores nomes do rock

Um dos maiores nomes do rock morreu neste sábado (9). Little Richard tinha 87 anos e a causa da morte ainda é desconhecida. A informação foi divulgada pela Rolling Stone EUA que falou com o filho do cantor, Danny Penniman. A revista destacou que Little estava com a saúde debilitada e tinha problemas no quadril depois de ter sofrido um derrame.

Ele foi responsável por influenciar grades nomes da música como os Beatles e Elton John. Richard foi eleito pela Rolling Stone EUA como o 8º maior artista da música de todos os tempos, e colecionava sucessos como Long Tall Sally, Rip It Up, Lucille, e Good Golly, Miss Molly.

Richard Wayne Penniman era natural do estado da Geórgia e no começo da carreira cantava em igrejas. A apresentação no Tick Tock Club, em Macon, foi um divisor de águas em sua carreira. Ele assinou o primeiro contrato com a RCA em 1951. Quatro anos depois, em 1955, ele fechou contrato com a Specialty Records e lançou os maiores hits da carreira.