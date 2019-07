Morre mãe da ex-presidente Dilma Rousseff, aos 95 anos

Dilma Rousseff e Dilma Jane (Foto: Reprodução)

A mãe da ex-presidente Dilma Rousseff morreu na manhã deste sábado (13), em Belo Horizonte. Dilma Jane, que tinha 95 anos, enfrentava uma série de problemas de saúde, entre eles embolia pulmonar e AVC isquêmico transitório.

Dilma Rousseff está em Londres e ainda não há informações sobre seu retorno ao Brasil para o velório da mãe.

Por conta dos problemas de saúde, Dilma Jane sequer soube do impeachment da filha, sofrido em 2016. Ela, que era preservada das notícias que aconteciam pelo país, morou com a filha no Palácio da Alvorada, de 2011, quando a filha assumiu a Presidência da Repúblico, até o fim do mandato.

Em 2015, a mãe da petista teve um ataque isquêmico transitório - espécie de sinal de alerta do corpo de que um Acidente Vascular Cerebral (AVC) pode ocorrer.

Nas redes sociais, Manuela D'Ávila prestou solidariedade.