Morre Mãe Xagui, a mais velha ialorixá representante de Angola em Salvador

Morreu nesta terça-feira (21) Mãe Xagui, a mais velha ialorixá representante da nação Angola Nengwa Rya Nkisi. Diabética, ela tinha 92 anos e não resistiu a complicações provocadas por uma cirurgia para amputação de um dos dedos.

Uma das mais importantes figuras do candomblé, Mãe Xagui era membro do terreiro de candomblé Tumbanssé, no bairro de Pero Vaz, onde ocorreu o velório. O enterro dela está previsto para as 16h, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador, nesta quarta-feira (22).

Em nota, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia (Sepromi) lamentou a morte da ialorixá. "A Sepromi destaca as contribuições de Mãe Xagui para a preservação do sagrado e das tradições ancestrais das religiões de matriz africana, trabalho que deixa legados de fé, perseverança e dedicação”, diz trecho do documento.

Em maio de 2017 foi realizada uma festa em homenagem aos 80 anos de dedicação religiosa de Mãe Xagui.