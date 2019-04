Morre Maria Luiza Bonemer, mãe de William Bonner

Maria Luiza Bonemer, mãe do jornalista William Bonner, morreu e recebeu uma homagem do apresentador do "Jornal Nacional" através de suas redes sociais. "Meu pai tinha sido encantado pelos sorrisos. Os netos, pelos carinhos sem medidas. Os filhos, pelo amor incansável. Partiu cedo, por força maior. Mas dormindo, como pediu", escreveu ele.

Beatriz Bonemer, filha de William e Fátima, republicou a foto publicada pela mãe e escreveu: "Lembranças que ficam".

Luiza Tenente, sobrinha de William Bonner e apresentadora do G1 em 1 Minuto lamentou a morte da avó em um post. "Eu gosto tanto das palavras, gosto tanto de escrever. Mas ainda não consigo expressar essa dor. Esse vazio. Só sei que já tô com tanta saudade, vó", afirmou.

O pai de William, o pediatra William Bonemer, morreu em 2016.