Morre médico e ex-vereador feirense Nantes Belas Vieira, o Doutor Bibi

O médico ortopedista e ex-vereador por Feira de Santana Nantes Belas Vieira, conhecido como Doutor Bibi, morreu na tarde desse sábado (1º), aos 73 anos.

Segundo o site Acorda Cidade, ele já estava internado no Hospital Emec, em Feira, há uma semana, diagnosticado com edema agudo de pulmão.

O médico foi vereador no município de Feira de Santana por três mandatos e atualmente trabalhava como supervisor da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde.

Ao site, a esposa do médico, Nadja Vieira, informou que Doutor Bibi sofreu um infarto na tarde de sábado.

O prefeito Colbert Martins Filho lamentou o falecimento. "Neste momento expresso minhas condolências e me solidarizo com os amigos e familiares do doutor Bibi", disse o prefeito, em nota, ratificando os agradecimentos aos serviços prestados pelo servidor à administração municipal.

Ainda não há informações sobre local de velório e sepultamento.