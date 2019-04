Morre mulher atacada pelo ex-marido com tiros e fogo em Minas

Faleceu hoje Élida Maria Seabra, de 58 anos. Ela foi vítima Tchaikovsky Mourão, que não se conformou com o fim do relacionamento entre os dois e, por conta disso, atirou contra ela na madrugada da última segunda (22) em Belo Horizonte. Após os disparos o agressor ateou fogo à casa.

Paulo Henrique Seabra Anísio, 24, e João Pedro Seabra Anísio, 26, filhos de Élida, estavam em casa na hora do ataque e também faleceram. O primeiro veio a óbito na última terça-feira (23) e o outro no início desta tarde. Mourão também morreu carbonizado após agredir a família.

Amigos da família contaram a reportagem do jornal Estado de Minas que a mãe dos jovens sofreu queimaduras em 70% do corpo, sendo 15% delas de terceiro grau. Os filhos sofreram queimaduras de terceiro grau em 95% do corpo.

O crime

De acordo com o capitão Lisandro Sodré, a Polícia Militar (PM) recebeu um chamado via 190 alertando para disparos de arma de fogo. Os primeiros militares demoraram menos de um minuto para chegar até o local, encontraram as vítimas do lado de fora da casa e iniciaram o socorro, mas ouviram novos disparos e por isso acionaram o Batalhão de Operações Especiais (Bope). Quando os policiais entraram, encontraram o engenheiro eletricista Tchaikovsky Mourão carbonizado, assim como uma pistola calibre 380 queimada.

Outras duas pistolas foram encontradas no imóvel, além de seis armas de pressão. O homem era atirador esportivo e tinha acabado de renovar o registro de todas as armas em 1º de abril, segundo as informações repassadas pela ex-mulher dele à PM. Antes de ser atendida, ela também disse que o motivo das agressões seria o fato de ele não aceitar o fim do casamento. Os dois já estavam em processo de separação havia cerca de um mês.