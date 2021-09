A mulher de 31 anos que havia sido baleada dentro de casa, na noite da última quinta-feira (16), no bairro do Uruguai, não resistiu e morreu. Camila Reis Santos havia sido socorrida por vizinhos para o Hospital Geral do Estado (HGE) depois de ser baleada.

Segundo a Polícia Civil, um homem entrou na casa de Camila e atirou contra ela. Ela estava internada em estado grave no HGE, mas morreu na madrugada de sexta (17).

O caso é investigado pela 3ª Delegacia (Bonfim).