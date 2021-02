Morre Noel Barbosa, fundador da rede de supermercados G Barbosa

Morreu nesta terça-feira (9) o empresário e líder empresarial sergipano, Noel Barbosa. Ele foi sócio da rede de supermercados G Barbosa, hoje controlada pelo grupo chileno Ceconsud. Ele era natural de Itabaiana e tinha 79 anos. De complicações decorrentes da covid-19. Barbosa ficou conhecido por participar de uma série de negócios que iam de supermercados a empreendimentos imobiliários, shoppings e supermercados e hotelaria.

Era irmão do também empresário Gentil Barbosa, que fundou a rede de supermercados colocando a primeira letra do seu nome na marca da rede de supermercados nascendo assim o G Barbosa. Ele era investidor no segmento de shoppings tendo participações em empreendimentos do Grupo JCPM no segmento de Shopping Center no Nordeste. Entre eles, os dois principais de Aracaju, o RioMar Aracaju e Jardins.

Noel começou sua vida empresarial aso 12 anos como auxiliar de uma mercearia que vendia secos e molhados, no centro da capital Aracaju. Em 1961, abriu a primeira filial foi aberta no município de Tobias Barreto inaugurando em sociedade com o irmão Gentil o primeiro supermercado do grupo, em 1963, focado nas classes de menor poder aquisitivo.

Noel tinha 79 anos e morreu por conta de complicações causadas pela covid-19

Ao longo dos anos, Noel Barbosa foi abrindo muitas outras lojas em Aracaju e no interior do estado. No início da década de 1980, o G Barbosa chegou ao interior da Bahia na cidade de Esplanada. Em outubro de 2000, a marca estreou na capital da baiana, Salvador.

No ano de 2001, a rede sergipana foi vendida para o grupo holandês Royal Ahold. Mas o grupo só ficou um pouco mais de quatro anos no controle da empresa. Nesta época, o G Barbosa foi presidido pelo executivo Marcelo Silva. Ontem, ele disse que conheceu Noel quando assumiu o G Barbosa em 2002. “Uma pessoa simples, afável, da melhor qualidade!” Em 2005, o G Barbosa ampliou e modernizou sua atuação e apresentou ao mercado a primeira loja no formato Eletro Show na cidade de Itaporanga, em Sergipe.

Em novembro de 2007, a rede nascida e criada em Sergipe passou a ser comandada pela varejista chilena Cencosud, que escolheu a marca como a principal bandeira a ser trabalhada no Brasil. Em 2011, a rede deu continuidade ao crescimento e se estabeleceu na cidade de Fortaleza com mais quatro lojas no formato de supermercado, contando também com a aquisição da rede cearense Super Família. Na mesma época, aumentou seu domínio na Bahia.

Sem o G Barbosa, Noel continuou a empreender especialmente no setor de shopping center participando de vários empreendimentos. Ele era o mantenedor hoje do Grupo Petrox, sócio dos dois shoppings de Aracaju, dono do NB Hotel e de tantos outros negócios em Sergipe liderados pela NB Empreendimentos. O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas e o prefeito de Aracaju lamentaram a morte do empresário.

