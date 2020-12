Morre o ator Eduardo Galvão, aos 58 anos, vítima da Covid-19

O ator Eduardo Galvão, 58 anos, é mais uma vítima fatal do novo coronavírus. A informação é do jornalista Fefito, do portal Uol, que confirmou a morte junto a familiares e amigos mais próximos do artista, por volta da meia-noite.

Galvão estava internado havia uma semana no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, lutando para se recuperar da covid-19. Por causa de complicações, chegou a ser intubado e passou os últimos dias em uma UTI.

Há dois dias, Mariana Galvão, filha do ator, chegou a afirmar que ele apresentou melhora. Ele teve o pulmão comprometido devido a complicações da covid-19. Além de Mariana, filha única, Eduardo deixa uma neta, Lara, de um ano.

A última novela de Eduardo na Globo foi "Bom Sucesso", em 2019, na qual interpretou o Dr. Machado. Na Globo, o ator era conhecido por trabalhos como o infantil "Caça Talentos", no qual contracenava com Angélica, e tramas como "Despedida de Solteiro" (1992) e "Porto dos Milagres" (2001). Ele teve ainda passagens pela Record, onde fez "Apocalipse" (2017), e pela Band, onde atuou em "Dance Dance Dance" (2007). Nos canais fechados GNT e HBO, participou das séries "Questão de Família" (2014) e "Magnífica 70" (2015).

