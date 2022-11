Morre o ator Hector Bonilla, que fez participação em 'Chaves'

O ator mexicano Héctor Bonilla morreu nesta sexta-feira (25), aos 83 anos, após longa batalha contra um câncer no rim. A informação foi confirmada pela família do artista e também emissora Televisa. O ator era conhecido pelo público brasileiro por participar de um clássico episódio do seriado "Chaves".

"Informamos que hoje, 25 de novembro de 2022, após quatro anos de luta contra o câncer, morreu nosso amado esposo, pai, avô, companheiro e exemplo de vida: Héctor Bonilla. Morreu em sua casa, em paz, sem dor e cercado por seu círculo mais íntimo, que o acompanhou até o final", diz um comunicado divulgado nas redes sociais.

Segundo a família, Héctor escreveu o próprio epitáfio há anos. "O show acabou, não brinque. Quem me viu, me viu. Nada está errado", diz o texto que será colocado em seu túmulo.

Em nota, a emissora Televisa lamentou a morte do artista. "A TelevisaUnivision expressa suas mais sentidas condolências pelo falecimento do ator Héctor Bonilla. Teatro, cinema e televisão de luto por esta terrível perda. Descanse em paz", diz a mensagem.

"Deus dê descanso à sua alma. Lamento profundamente a partida do nosso querido Héctor Bonilla. Um abraço a sua família", escreveu María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha do Chaves.

A Dona Florinda, Florinda Meza, também se pronunciou: "Sinto muito a partida do grande ator Héctor Bonilla. Meus mais sentidos pêsames a família."

No México, Bonilla era famoso por ter atuado em inúmeras novelas na TV, além de cinema e teatro. Bonilla estrelou a novela "Viviana, em Busca do Amor" (1978), que foi exibida no Brasil pelo SBT.