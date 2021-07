Morre o desembargador Mário Augusto Albiani Alves, ex-presidente do TJ-BA

Morreu neste domingo (11) o desembargador Mário Augusto Albiani Alves, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Figura importante no meio jurídiculo, ele dedicou mais de 60 anos aos serviços jurisdicionais.

Albiani estava internado no Hospital Aliança, e a causa da morte não foi divulgada. O velório ocorreu na manhã desta segunda-feira (12) e o corpo foi cremado às 15h, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas.

O desembargador ingressou na Universidade Federal da Bahia em 1954 para cursar Direito e, 10 anos depois, nomeado juiz para a comarca de Palmeiras, na Chapada Diamantina. Em 1979, se tornou desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, onde posteriormente tornou-se presidente.

Em 1991, Albiani foi governador da Bahia pelo período de 10 dias, durante o governo de Nilo Coelho - o político era vice e assumiu o governo do Estado no lugar de Waldir Pires, que renunciou à época para concorrer à vice-presidência da República, na chapa com Ulisses Guimarães.

Ao longo de sua vida de magistrado, Albiani recebeu 140 títulos de cidadão em municípios da Bahia. Ele também foi presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB) em sete mandatos e, na entidade, foi responsável pela fundação da Escola de Preparação e Aperfeiçoamento da Magistratura, renomeada depois Escola de Magistrados da Bahia (EMAB), onde também foi diretor. Atualmente, estava aposentado.