Morre o empresário Ricardo Brennand, aos 92 anos, vítima da covid-19

Morreu, na madrugada deste sábado (25), o empresário Ricardo Brennand, vítima do novo coronavírus, aos 92 anos. O fundador do instituto que leva seu nome estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Real Hospital Português, localizado na área central do Recife, há uma semana. Formado em Engenharia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brennand foi um dos maiores empresários de Pernambuco. O empresário deixa a esposa, Graça Monteiro de Almeida Brennand, com quem foi casado por 71 anos, e sete filhos.

Dois cultos acontecerão em homenagem ao empresário que deixou, entre outros legados, o Instituto Ricardo Brennand, um dos principais centros de cultura do Brasil. A primeira missa acontece às 17h, conduzida pelo padre Fred. Já às 20h, a liturgia será proferida pelo padre Arlindo. As missas poderão ser acompanhadas através do perfil da Paróquia de São Pedro no Facebook.

Até o momento, representantes do Instituto Ricardo Brennand não se manifestaram sobre a morte do empresário. O local, um dos maiores, centros turísticos de Pernambuco, está fechado desde o dia 14 de março devido à pandemia da covid-19. O IRB foi inaugurado em setembro de 2002 e seu nome homenageia o tio homônimo de Ricardo Brennand, pai de Francisco Brennand, de quem ele herdou a paixão pela arte.



Ricardo Brennand era primo do ceramista e artista plástico Francisco Brennand, que morreu aos 92 anos, no Recife, no mesmo hospital, no dia 19 de dezembro de 2019, devido a uma infecção respiratória.

O seu apreço pelo universo dos colecionadores começou em 1939, quando ganhou seu primeiro canivete. Em 1952 ele começa a trabalhar na Usina São João, posteriormente atuando em indústrias de porcelana, aço, cerâmica cimento, vidro e açúcar. Somente em 1999 o empresário começa a implantar o Instituto Ricardo Brennand, que conta com o Museu de Armas, pinacoteca, destinada a eventos e exposições, restaurante, biblioteca e da Capela Nossa Senhora das Graças.

Com o IRB, o pernambucano ainda contribuiu com a formação escolar, promovendo a complementação do ensino regular de História, sobretudo História do Brasil Holandês, por meio de parcerias com instituições públicas e privadas.

Devido a sua vasta trajetória, Brennand recebeu inúmeras honrarias durante toda a vida, entre elas a Medalha do Mérito Cidade do Recife, Ordem dos Mérito dos Guararapes, Troféu Cultural do Recife, Ordem do Mérito Militar e Troféu Mário Melo, da Academia Pernambucana de Letras (APL).

