Morre o ex-treinador Valdir Espinosa após complicação em cirurgia

O ex-jogador, treinador e diretor Valdir Espinosa morreu nesta quinta feira (27) aos 72 anos. Segundo o Globoesporte.com, ele submetido a uma cirurgia na região do abdômen no dia 17, mas acabou sendo internado novamente no dia 20 e não se recuperou. Valdir ocupava o cargo de gerente de futebol do Botafogo.

Nascido em Porto Alegre, Espinosa começou sua carreira no futebol como jogador do Grêmio. Atuou por oito anos como profissional, passando por CSA, Esportivo, Caxias e Vitória nos anos de 1977 e 78, quando se aposentou.

Após pendurar as chuteiras, ele iniciou a carreira como treinador no Esportivo. Desde então, construiu uma carreira sólida, com o auge em 1983, quando comandou o Grêmio campeão da Libertadores e do Mundial. Na época, o time contava com jogadores como Renato Gaúcho, De León, Paulo César Caju e Mário Sérgio.

Além disso, ele chegou a retornar ao Vitória em 2001, desta vez como treinador. O treinador também dirigiu algumas equipes internacionais, como o Cerro Porteño, do Paraguai, Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Tokyo Verdy, do Japão.