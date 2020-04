Morre o segundo funcionário do SBT vítima do novo coronavírus

Robson Thiago Mesquita, cinegrafista do SBT no Rio de Janeiro, morreu na última terça-feira (21), vítima do novo coronavírus. Tio Chico, como era conhecido, estava internado no Hospital Badin (RJ) e não resistiu. É o segundo funcionário da emissora a falecer em decorrência da covid-19.

No último dia 13, o editor de imagens José Augusto Nascimento Silva, o Naná, morreu aos 57 anos, vítima da doença. Ele também trabalhava no SBT do Rio e teria contraído o vírus dentro da empresa. O profissional acusou a emissora de negligência ao mandar funcionários com casos suspeitos continuarem trabalhando normalmente.

O SBT publicou nota de pesar pela morte de Tio Chico, na qual afirma que ele faleceu “com suspeita de ser vítima da covid-19”. Porém, nesta quarta, ao encerrar o jornal em que ele trabalhava, a emissora fez uma homenagem e confirmou que o cinegrafista morreu com o coronavírus.

"O SBT está prestando toda a assistência à família e reforça que atua de forma permanente nas medidas de prevenção, controle e enfrentamento à disseminação do Coronavírus, implementando e cumprindo todas as recomendações da OMS e Ministério da Saúde em suas dependências", disse a empresa, em nota.

Tio Chico era casado e deixa uma filha, Valentina, que não chegou a conhecer. A menina nasceu há duas semanas, quando ele já estava internado com sintomas da covid-19.

O jornalista Leo Dias, que trabalhou com Mesquita, lamentou a morte do ex-colega, no Instagram.

"Este período tem sido bem difícil pra mim em vários sentidos. Mas nada se compara ao que aconteceu esta madrugada: Tio Chico, o cara mais fiel a mim no SBT Rio. Ele me atualizava sobre tudo o que aconteceu e ainda me levava diariamente pra casa, Meu Deus: por que ele? Acabou de nascer sua primeira filha... à família, minhas condolências e estou aqui pro que vcs precisarem", escreveu Leo.