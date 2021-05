Morre Paulo Mendes da Rocha, o mais influente arquiteto brasileiro da atualidade

Paulo Mendes da Rocha, o mais influente arquiteto brasileiro da atualidade, morreu este domingo (23) em São Paulo, aos 92 anos. A causa da sua morte não foi divulgada.

Devido ao seu currículo, em 2006 recebeu o Prêmio Pritzker, considerado o Nobel da arquitetura. Já em 2016, na Bienal de Veneza, ganhou o Leão de Ouro pelo conjunto de sua obra.

Nascido em Vitória, no Espírito Santo, Mendes da Rocha iniciou a carreira em São Paulo. Em 1954, se formou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi assistente de João Batista #VilanovaArtigas nos primórdios da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e integrou o grupo chamado “escola paulista” na arquitetura. Ele também lecionou na universidade e ocupou a cadeira de presidente do Instituto Brasileiro de Arquitetos.

Entre as suas principais obras, aparecem o Ginásio do Clube Atlético Paulistano, o Edifício Guaimbê, a Casa do Butantã, as reformas da Pinacoteca e da Praça do Patriarca, e o Sesc 24 de Maio, todos localizados em São Paulo, e o Museu e Teatro Cais das Artes, em Vitória, no Espírito Santo.