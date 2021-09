Morre Paulo Tannus, empresário e auditor-chefe da Alba, aos 67 anos

O empresário e auditor-chefe da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) Paulo Tannus, de 67 anos, morreu nesta quinta-feira (29) em Salvador. Ele foi vítima de um infarto agudo do miocárdio.

Paulo Roberto Tannus Freitas era natural de Salvador e tinha graduação em Administração de Empresas. Ele exercia a função de chefe da Auditoria da Alba desde março de 2019.



O presidente da Casa, deputado Adolfo Menezes, lamentou a perda do servidor público e colega de trabalho. “Perdemos um grande profissional, dedicado, zeloso, com um grande senso de responsabilidade para com a coisa pública. Paulo era pessoa de minha inteira confiança, respeitado por todos os 63 deputados e por seus colegas de trabalho”, declarou ele, que também enviou votos de pesar à família enlutada.

Ele também integrava a diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL). A entidade também divulgou nota onde comunica a morte de Paulo Roberto. "A CDL Salvador, profundamente consternada, informa o falecimento do seu Diretor 1º Vice Presidente Paulo Roberto Tannus Freitas, empresário lojista de grande relevância para a classe varejista, e de fundamental importância para nossa entidade". Paulo Tannus deixa a esposa e três filhas.