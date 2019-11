Morre Pepê, fiel escudeiro de Jorge Fernando, um mês após morte do diretor

Pedro Paulo, o Pepê, camareiro e fiel escudeiro de Jorge Fernando morreu na manhã desta quinta feira (28), no Rio de Janeiro. A morte dele, aos 68 anos, acontece exatos um mês após o falecimento do diretor.

Maria Rebello, irmã de Jorginho, disse ao Extra que Pepê estava internado havia quinze dias num hospital carioca tratando de um câncer no pulmão descoberto em maio. O sepultamento será na tarde desta quinta-feira em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, onde mora a família do camareiro.

Pepe trabalhava com Jorge Fernando há 20 anos e costumava levar o café da manhã do diretor. "Estou muito abalada. É outra grande perda, e há exatamente um mês a morte do meu irmão', lamentou Maria, bastante emocionada.

A irmã de Jorginho também lamentou a morte de Pepê no Instagram. "Amigo, irmão, fiel camareiro, fiel escudeiro. Foi cuidar do meu irmão Jorge no céu. Hoje terá estreia lá em cima! Muito triste! Salve Pepê", escreveu ela.