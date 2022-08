Morre quarta vítima de ataque a tiros em bar de Eunápolis

A quarta vítima de um ataque a um bar em Eunápolis, no extremo sul baiano, morreu na madrugada desta segunda-feira (22). O crime aconteceu no sábado e há ainda uma quinta pessoa que ficou ferida internada.

Joceli Assunção da Silva estava internada em estado grave no Hospital Regional de Eunápolis e não resistiu aos ferimentos. Além dela, morreram no ataque Roseane dos Santos Pereira, 31 anos, Leonardo Salgado Gonçalves, 34, e André Henrique de Jesus Reis, 26 anos, estes no local.

Homens armados invadiram o bar atirando. A polícia não prendeu nenhum suspeito até agora, mas o caso segue sendo investigado pela delegacia de Eunápolis.