Morre quarta vítima de ataque de encapuzados em Mussurunga II

Um dos integrantes de uma família baleada durante uma invasão de encapuzados a uma casa no bairro de Mussurunga II no dia 12 deste mês, Ryarde Farias Ferreira Liberato Matos, 20 anos, não resistiu às perfurações e morreu na noite deste domingo (22), no Hospital Geral do Estado (HGE), para onde havia sido transferido. Logo após bandidos matarem o pai e o irmão dele, além da ex-companheira, de prenome Laiany, Ryarde foi socorrido para o Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Ele chegou ao HGE com perfurações no braço esquerdo, pescoço, braço direito e tórax e faleceu às 22h46. No dia do crime, morreram dento do imóvel onde moravam, o pai e o irmão dele, Nelson Ricarde e Rian Ferreira Liberato Matos, 45 e 21, respectivamente, além de Laiany, que no dia estava sem documento de identificação.

Testemunhas disseram que Ryarde era o alvo pelo fato de usar uma tornozeleira eletrônica. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), divisão do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia ainda não tem pistas dos assassinos e nem a motivação.

O crime aconteceu no Setor L, por volta das 18h. Testemunhas relataram que dois carros de cor escura chegaram no local, entre 17h30 e 18h, com homens vestidos de preto e encapuzados. Vizinhos não souberam precisar a quantidade de pessoas que estavam nos veículos, mas dizem que eram muitos. Os homens teriam se espalhado pelo local e fechado a rua, que possui dois pontos de ônibus. No dia, a via estava movimentada pois a casa fica próximo aos dois pontos de ônibus.

Segundo testemunhas, o portão da casa de dois andares onde o crime ocorreu estava fechado com cadeado, que permaneceu intacto. A suspeita é que os homens teriam tido acesso ao imóvel pulando o muro. As vítimas moravam na parte de baixo do imóvel e a avó deles no andar de cima.

De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, por volta de 18h45, a Central de Polícia informou, a princípio, que havia um homem baleado no endereço informado. Duas viaturas da 49° Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ São Cristóvão) foram enviadas ao local e, ao chegar lá, os policiais constataram que, além do homem baleado, havia os corpos de dois homens e de uma mulher. Além dos corpos das vítimas, os policiais encontraram uma certa quantidade de droga (maconha e cocaína) no local.