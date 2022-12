Morre Reynaldo Boury, diretor de 'As Aventuras de Poliana', aos 90 anos

Morreu, aos 90 anos, Reynaldo Boury, diretor de sucessos da TV brasileira como "As Aventuras de Poliana". A morte foi comunicada pelo neto, Guilherme Boury, nas redes sociais. A causa não foi revelada.

Em uma publicação, Guilherme lamentou a morte do avô e prestou uma homenagem:

"Vôzinho, queria te dizer que TE AMO mais que tudo nessa vida, você sempre foi exemplo de homem, sem você essa família não seria nada !!! Hoje o céu está em festa mas nós aqui estamos mto tristes e desolados, queria tanto te dar um último abraço, mas na vida as coisas não acontecem como queremos, Deus está no comando e ele quis assim, estou distante da família com o coração apertado e dolorido, descanse em paz vovô!!!"



A atriz Lilian Blanc, conhecida pelo papel de Dona Branca em "As Aventuras de Poliana", deixou uma mensagem para o neto do diretor:

"Que notícia mais triste!! Nossos naus sinceros sentimentos. Meu coração ficou muito pequeno. Que Deus conforte a família. Um grande homem nos deixou. Minha grande admiração por este lindo ser humano. Ficará pra sempre na minha memória!"

A também atriz Larissa Manoela, que atuou em três projetos comandados por Reynaldo Boury, também publicou fotos com o diretor e lamentou a sua morte em seu perfil no Instagram:

"Seu legado será mantido, seus ensinamentos levados adiante e toda sua genialidade guardada em minha memória porque só quem teve a honra de ser dirigida por Reynaldo Boury sabe o quanto ele realmente era genial"

Além de sucessos do SBT, como "As Aventuras de Poliana" e "Cúmplices de Um Resgate", Reynaldo também foi diretor na Globo, com novelas como "Selva de Pedra", "Sinhá Moça" e "Tieta".