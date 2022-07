Morre segunda vítima de ataque a assentamento na Bahia

José Fábio Nunes, de 19 anos, não resistiu e morreu. Ele é a segunda vítima fatal de um ataque a um assentamento no município de Una, no sul da Bahia. Elton Barros de Souza, 21 anos, morreu no local do crime, na madrugada da última sexta-feira (8). Outras três pessoas ficaram feridas.

Segundo a TV Bahia, José foi atingido por três tiros e teve o corpo queimado. Ele foi socorrido para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, chegou a ser transferido para o HGE, mas não resistiu aos ferimentos. O jovem também teve pernas e braço amputados.

Segundo relato de testemunhas, um grupo com cerca de 70 pessoas invadiu o assentamento na madrugada de sexta-feira (8), atirou e ateou fogo em várias pessoas. Um ônibus ficou completamente destruído.

A Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia informou que foi instaurado, pela delegacia da PF em Ilhéus, um inquérito para apurar crimes de homicídio, tentativa de homicídio e lesões corporais ocorridos nas proximidades do alojamento 4 da antiga Fazenda Unacal. Segundo a PF, as investigações que apuram a autoria dos crimes já estão em andamento, mas serão mantidas sob sigilo.

A PF informou ainda que documentos e laudos periciais elaborados pela Polícia Civil no dia dos fatos estão sendo encaminhados à Polícia Federal para auxiliar no esclarecimento dos crimes.