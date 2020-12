Morre suspeito de assalto às lojas Americanas em Brotas; policial é baleado durante a ação

Um policial militar foi baleado por homens que roubavam uma loja da Americanas na manhã dessa quarta-feira (2), no bairro de Brotas, em Salvador. Segundo a PM, a vítima estava fora de serviço, como cliente do local, quando a ação aconteceu. Não há informações se o policial reagiu à abordagem dos suspeitos. Os dois ladrões também foram baleados, e um deles não resistiu aos ferimentos.

A polícia informou à TV Bahia que a vítima foi baleada nos membros inferiores. Ele foi socorrido e levado para um hospital da capital baiana, onde deve passar por uma cirurgia. O quadro de saúde é considerado estável, e ele não corre risco de morte.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, agentes da 26ª Companhia Independente (CIPM/ Brotas) transitavam pela Avenida Dom João VI, por volta das 12h, quando perceberam uma confusão no estabelecimento e, ao se aproximarem da loja, constataram que se tratava de um roubo em andamento e que havia um policial militar ferido.

Conforme a PM, a guarnição foi recebida a tiros e houve revide. Os dois suspeitos envolvidos foram baleados e socorridos ao Hospital Geral do Estado (HGE) pela guarnição. Ainda segundo uma nota da PM, um dos criminosos, que não portava documentos e estava sem identificação formal, morreu. O comparsa dele passaria por cirurgia no HGE. O estado de saúde dele não foi informado.

Pelas imagens registradas no local, foi possível perceber marcas de tiros em uma das viaturas da Polícia Militar. Com a ação, a loja fechou as portas ontem. A assessoria da Americanas não retornou ao pedido de nota feito pela TV Bahia.

O assalto foi registrado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o caso será investigado. Não foram divulgados mais detalhes sobre os suspeitos: nomes, idades ou se tinham passagem pela polícia.

Uma guarnição da PM que atendeu à ocorrência de roubo apresentou no DHPP dois revólveres e munições apreendidos com os assaltantes. A investigação deve ficar a cargo da 1ªDH/ Atlântico.