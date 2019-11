Morre Tuka Rocha, ex-piloto de Stock Car vítima de acidente aéreo de Maraú

O ex-piloto de Stock Car Tuka Rocha não resistiu aos ferimentos sofridos no acidente aéreo que sofreu em Maraú, no sul da Bahia, e morreu na manhã deste domingo (17), às 6h. Ele é a terceira vítima fatal da queda do bimotor Cessna 550.

Tuka, que se chamava Christiano Chiaradia Alcoba Rocha e tinha 36 anos, estava internado no Hospital Geral do Estado, em Salvador, e teve 80% do corpo queimado no acidente. Além dele, a jornalista e relações públicas Marcela Brandão Elias, 37 anos, também não resistiu e morreu carbonizada ainda no local do acidente. A irmã dela, Maysa Mussi, foi a segunda vítima, e morreu neste sábado (16).

De acordo com a assessoria do ex-atleta, ele sofreu queimaduras superficiais, mas estava com o sistema respiratório bastante comprometido, por ter inalado muita fumaça no acidente. Ele passou por uma cirurgia na madrugada de quinta-feira para sexta-feira, que foi bem-sucedida, e chegou a ser submetido a um segundo procedimento para limpar tórax e pernas, mas não teve tempo de se recuperar. Tuka também apresentou falha no sistema renal e passou por diálise.

Na manhã deste sábado (16), a morte de Tuka chegou a ser noticiada ao vivo pelo comentarista Luciano Burti, durante a transmissão dos treinos livres para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 no canal SporTV, além de ter sido divulgada por sites especializados de Stock Car, com confirmação da assessoria de imprensa do atleta, e pelo CORREIO. No entanto, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia negou a informação e confirmou que ele ainda estava vivo.

Mais tarde, a notícia também foi desmentida por outro narrador da casa, Sergio Mauricio, que pediu desculpas pela informação divulgada.

Além de Tuka, o jatinho transportava Eduardo Trajano Elias, Marcela Brandão Elias e Eduardo Brandão (de 6 anos e filho do casal); Maysa Mussi, esposa de Eduardo Mussi, também ocupante do avião e irmão do deputado federal licenciado Guilherme Mussi (PP-SP); Marcelo Constantino Alves, neto de Nonô Constantivo, fundador da Gol; Marie Cavelan, Fernando Oliveira e Aires Napoleão Guerra, piloto do avião, que caiu nesta quinta-feira (14).

Tuka Rocha teve 80% do corpo queimado (Foto: Gabriel Pedreschi/Grande Prêmio)

Como piloto, Tuka Rocha venceu vários campeonatos de kart no Brasil entre 1996 e 2000 e chegou a se consagrar tricampeão brasileiro da modalidade.

Ele estava fora do grid da Stock Car, principal categoria que disputou na carreira, desde o meio de 2018. Em julho do ano passado, o piloto deixou a Vogel e foi substituído por Guga Lima após seu patrocinador, Hélio Caxias Ribeiro, desaparecer. Dono da empresa Híbridos, que atuava com marketing multinível em criptomoedas, ele desapareceu em 5 de abril de 2018 e nunca foi encontrado.



Ele disputava a categoria desde 2011, com passagens anteriores pela própria Vogel BMC, RZ e RCM. Seu melhor resultado foi o 16° lugar na classificaão geral, registrado em 2013. Em 2015, conquistou uma vitória.

No ano de estreia, Rocha levou um grande susto e sofreu um grave acidente na etapa do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. No dia 3 de julho, um incêndio consumiu seu carro, mas ele não sofreu queimaduras.

Antes de entrar na principal categoria nacional, o piloto passou pela F3 Sul-Americana, WS Nissan, F3 Britânica, F3000 Euro, A1GP, Euro 3000, F3000 Italiana e Superliga.

Sobreviventes

Dos sobreviventes, sete seguem internados em estado grave no setor de queimados do Hospital Geral do Estado (HGE). A maior parte deles está sob efeito de sedativos, por causa da forte dor pelo corpo, e alguns chegaram a precisar de anestesia geral para que a equipe médica pudesse fazer o processo de limpeza e curativos.

Maysa era uma das pacientes em estado mais grave entre os sobreviventes e não resistiu à transfêrencia do Hospital do Subúrbio para o HGE. Maysa casou em agosto com Eduardo, em um resort de luxo em Itacaré. O casal não tem filhos.

Maysa Mussi e Eduardo Mussi estão entre os sobreviventes (Foto: Instagram/Reprodução)

O bimotor Cesna Citation 550 de Prefixo PT-LTJ caiu próximo da pista de pouso do resort Kiaroa Eco-Luxury Resort, na praia de Barra Grande, distrito de Maraú, na região sul da Bahia, e é de propriedade do bilionário brasileiro José João Abdalla Filho, de 74 anos. A aeronave transportava 10 pessoas.

Liberação de corpo

O corpo de Marcela foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus, onde aguarda reconhecimento. Como o corpo ficou bastante deteriorado, o processo de identificação deve ocorrer através de comparação de arcada dentária. Uma dentista legal está no local e aguarda alguns documentos solicitados à família, como prontuários de dentistas, fotos que mostrem o sorriso da vítima ou laudos médicos.

Marcela era uma figura muito conhecida na alta sociedade paulistana. Segundo informações da Veja, ela era casada com Eduardo Elias, filho de Jorge Elias, um dos maiores decoradores do Brasil, e de Lucila. Marcela, que era jornalista e atuou por muitos anos como relações públicas. Ela deixa um filho de 6 anos, que também está internado.

Marcela Elias, que morreu em acidente, e seu sogro Jorge (Foto: Instagra,/Reprodução)

Investigação

Investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA II), ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), realizam nesta sexta-feira (15), em Maraú, uma coleta de dados sobre o acidente aéreo.

Os oficiais, que fazem parte do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), fazem uma Ação Inicial sobre o acidente. “A ação Inicial é o começo do processo de investigação e possui o objetivo de coletar dados: fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos”, informou a FAB em comunicado ao CORREIO.

Conhecido como Juca Abdalla, o empresário é dono do banco Clássico, do Rio de Janeiro, e é considerado pela revista Forbes como o 9º homem mais rico do Brasil e o 769º do mundo. Sua fortuna é estimada em US$ 3,1 bilhões (R$ 12,9 bilhões). Juca Abdalla estava em Nova York no momento do acidente.

A investigação realizada pelo CENIPA, de acordo com a nota, “tem o objetivo de prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram”, e a conclusão sobre a mesma, ainda de acordo com o comunicado, “terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade do acidente”.

Vítimas do acidente aéreo: