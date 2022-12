‘Morreram por uma coisa que eles amavam’, diz professora de vítimas de acidente na Paralela

Sepultado nesta segunda-feira (19), no Cemitério Ordem 3ª de São Francisco, o estudante Paulo Henrique Garcez dos Santos Dória, de 21 anos, compartilhava com as outras duas vítimas do acidente de trânsito na Avenida Paralela, na madrugada de domingo (18), a paixão por carros.

A professora Taís Cabral, 28, que tinha dado aulas tanto a Paulo Henrique como a Arthur Silva Batista de Almeida, 26, e Henrique Maurino Cândido Reis, 23, afirma estar ‘sem chão’. “Perder três alunos é muito forte. Ainda mais, eles simplesmente morrerem por uma coisa que eles amavam: carro”, desabafou.

No entorno da sala 3 do cemitério, onde foi velado o corpo de Paulo, dezenas de pessoas choravam, lamentavam e questionavam o fato de o estudante ter perdido a vida tão jovem. De acordo com seu pai, o profissional de segurança Paulo Roberto Dória, 57, além de filho único, ele era o 'braço-direito' da mãe, que gritava a dor de uma perda irreparável.

"A mãe dele passou uma fase ruim, do falecimento do irmãozinho dele, recém-nascido [anos atrás]. Ela teve uma fase que esteve desempregada, e ele foi quem assumiu a responsabilidade pela casa", relembrou, orgulhoso, Paulo Roberto.

Causa do acidente ainda é investigada

Estudantes de Manutenção Automotiva, os três jovens voltavam de uma partida de futebol com colegas de curso no bairro de Pituaçu. "Todo sábado, a gente pegava esse 'baba', às 20h30. Aí, sempre se estendia até 0h ou 1h, porque nós éramos os últimos [a jogar no local]", contou o estudante Vinícius Paixão, 26, amigo próximo de Paulo Henrique.

Segundo o que lhe contou um colega que estava atrás, em outro carro, Paulo tinha pegado uma carona com Arthur e Henrique para São Caetano, onde morava, mas, quando passavam por debaixo do viaduto do CAB, no sentido Iguatemi, um dos pneus do veículo estourou. "Não estavam correndo, bebendo ou fazendo racha", garantiu Vinícius.

Questionada sobre o motivo do acidente, a Polícia Civil informou que a 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) está apurando as circunstâncias do acidente e que "somente os laudos periciais no veículo atestarão a causa da morte".

Imagens capturadas logo após o ocorrido mostram que o carro ficou destruído. Seus destroços ficaram espalhados pela pista, enquanto o que sobrou do veículo estava em cima do canteiro. Não houve outro automóvel envolvido na batida.