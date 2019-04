Morro de São Paulo: segurança é morto em assalto dentro de lancha

O segurança Alberides Santos Conceição, 30 anos, morreu depois de ser baleado dentro de uma lancha em Morro de São Paulo, balneário turístico que pertence ao município de Cairu, no Baixo Sul da Bahia. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (22), durante um assalto à embarcação.

(Foto: Reprodução/Facebook)

Segundo a Polícia Civil, três homens ainda não identificados tentaram roubar os passageiros de uma lancha, que fazia a travessia de Morro de São Paulo para a Gamboa do Morro, a menos de 5 km de distância.

Alberides estava na embarcação e tentou impedir o crime, mas um dos criminosos reagiu e o baleou.

O segurança foi socorrido para um hospital local, mas não resistiu ao ferimento. O nome do hospital e a parte do corpo em que a vítima foi baleada não foram divulgados.

A polícia informou que instaurou inquérito para apurar o fato e expediu as guias periciais para local de crime e necropsia. Testemunhas também foram ouvidas. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Valença.

A polícia informou também que um homem baleado, que não teve o nome divulgado, deu entrada em um hospital da região logo depois do assassinato do segurança. Ele contou para os investigadores que foi ferido por um desafeto, mas a polícia pediu exames periciais para descartar a participação dele no crime. O homem recebeu alta médica pela manhã, e foi assassinado a tiros logo depois.