Morte de Elizabeth II fará Reino Unido gastar R$ 354 bi para mudar cédulas

Desde 1960, o rosto da rainha Elizabeth II estampa as cédulas da libra esterlina, moeda oficial do Reino Unido. Agora, com a morte da monarca, a nova "cara" das notas será o herdeiro do trono, rei Charles III. O governo desembolsará, para isso, o equivalente a R$ 354,2 bilhões.

Para a adaptação, serão cerca de dois anos. Antes disso, a alteração ainda deve ser submetida ao Palácio de Buckingham e Charles III deve assumir.

O Banco Central do pais informou que as notas atuais com a imagem de Elizabeth II serão mantidas. A autoridade monetária disse, no entanto, que fará um novo anúncio sobre as notas existentes “assim que o período de luto for observado”.

"Como o primeiro monarca a aparecer nas notas do Banco da Inglaterra, os retratos icônicos da rainha são sinônimo de alguns dos trabalhos mais importantes que fazemos. As notas atuais com a imagem de Sua Majestade a Rainha continuarão a ter curso legal. Um novo anúncio sobre as notas existentes do Banco da Inglaterra será feito assim que o período de luto for cumprido", informou o Banco Central da Inglaterra ao Uol.