Morte de personal choca alunos e professores de academias: 'Era um cara do bem'

Educado, amigo e um ótimo profissional. É assim que pessoas próximas a Wellington Jesus dos Santos, 42 anos, vão lembrar do personal trainer que foi morto a tiros na porta de casa em Fazenda Grande do Retiro, na noite de segunda-feira (14). Wellington trabalhava em duas academias e deixa duas filhas, sendo uma delas adotiva. O personal era estagiário e estava próximo de se formar em educação física na faculdade Anhanguera.

A consultora óptica Raquel Borges, 31, além de vizinha de bairro de Wellington, se tornou próxima dele quando começou a participar das aulas de funcional que o personal trainer dava em uma quadra no final de linha da Fazenda Grande do Retiro. Atualmente, ela era aluna de Wellington na academia Sport Dance.

“Eu o conheci durante a pandemia quando ele começou a dar aula de funcional e depois segui sua aluna na academia. Ele era um excelente profissional e muito atencioso com os alunos”, relembra Raquel. Segundo ela, Wellington Jesus era reservado e não falava muito sobre a vida pessoal. Segundo colegas, Wellington morava sozinho e não era casado.

A morte do personal pegou a todos do bairro de surpresa, já que ele era, segundo pessoas próximas, um homem correto e que não tinha envolvimento com nenhum tipo de crime. “Ele era um cara de bem, pai e filho, e a gente sente mais por conta disso. Ele ajudava as pessoas a cuidar da saúde, incentivava as pessoas a terem uma vida saudável”, diz Raquel. Para ela e outros vizinhos, a ficha da morte precoce de Wellington ainda não caiu.

Já o gestor de segurança privada Alinaldo Nascimento, 39, cresceu junto com Wellington na Fazenda Grande do Retiro. Quando eram pequenos, uma tia do personal trabalhou na casa de Alinaldo e a amizade entre os dois jovens foi se consolidando. Mesmo morando no mesmo bairro, o gestor conta que não encontrava Wellington havia cerca de um ano, mas mantinha carinho pelo amigo e contato através das redes sociais.

“Não falamos que ele era uma pessoa de bem para preservar sua memória. De fato, ele era muito do bem e não era envolvido com nada. Ele era uma pessoa muito querida mesmo”, conta Alinaldo. De tão querido que era, as academias em que Wellington trabalhava, Sport Dance e Lion Fitness, não abriram na terça-feira (15), um dia após a morte.

Daiane Costa, gerente da Lion Fitness em São Caetano, contou como está o clima entre os colegas de trabalho após a notícia do assassinato. “O pessoal não teve condições de trabalhar, são todos muito unidos e estamos todos abalados. Muitos alunos tristes entraram em contato conosco”, disse. Daiane também relembra como Wellington era profissional:

“Muito atencioso, presente, pontual e dedicado. Exercia o trabalho com amor e era muito querido”.

O dono da Lion Fitness, Márcio Leão, revelou que Wellington muito provavelmente seria contratado pela academia quando se formasse. “Trabalhava com a gente há muito tempo e o nome dele estava na minha mesa como uma possível contratação pela conduta que tinha”, afirma.

O sepultamento de Wellington Jesus será na quarta-feira (15) no Cemitério Quinta dos Lázaros, a partir das 14 horas. Procurada, a Polícia Civil informou que ainda não há informações sobre motivação do assassinato e que o caso será invetsigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

Vizinhos denunciam insegurança em Fazenda Grande do Retiro

Pessoas próximas a Wellington Jesus e que moram no mesmo bairro em que o personal trainer foi morto, denunciam a insegurança da localidade. Alinaldo Nascimento tem evitado andar no bairro desde que a violência se intensificou nos últimos anos. Segundo ele, o motivo seria disputa de facções que entram em confronto pelo domínio na região.

“As pessoas não sentem mais segurança em andar na rua e ficar em bares por aqui, o que se fazia antes com uma certa normalidade”, diz Alinaldo. Já Raquel Borges, que voltou à Salvador recentemente após uma temporada no Rio de Janeiro, também conta que o dia a dia no bairro é de medo.

“A insegurança é enorme. Temos medo de sair de casa e não voltar. Ou ainda medo de chegar tarde em casa e sofrer alguma brutalidade”, desabafa a moradora. Há menos de um mês, um segurança foi morto durante um roubo a um estabelecimento comercial no bairro. A Polícia Militar foi procurada para esclarecer quais ações estão sendo feitas para manter a segurança do bairro, mas não deu retorno até a finalização desta matéria.

Relembre o caso

Um personal trainer foi morto a tiros na noite da segunda-feira (14), quando chegava em casa, na região do final de linha de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

O corpo de Wellington Jesus dos Santos, de 42 anos, foi encontrado por policiais militares após uma denúncia de disparo de arma de fogo, na Rua Eudaldo Silva Lima, onde ele morava com a mãe. O Samu foi acionado, e constatou que a vítima não resistiu aos ferimentos.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, que é investigado pela Polícia Civil.

*Com orientação de Monique Lôbo.