Morte de presidente adia lutas de Anderson Silva e Mayweather

O evento de boxe Global Titans Fighting, que aconteceria em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, neste sábado (14), e teria lutas de Anderson Silva e Floyd Mayweather foi adiado. O motivo foi a morte do sheik Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presidente do país, nesta sexta-feira (13). Ainda não há nova data para os duelos.

O show contaria com quatro combates de exibição de boxe no heliponto do icônico hotel Burj Al Arab, em Dubai. A luta principal seria feita entre Mayweather e Don Moore.

Antes, outra estrela do evento seria Anderson Silva, que mediria forças com o também brasileiro Bruno 'Caveira' Machado. Essa seria a terceira aparição de 'Spider' dentro de um ringue. Nas outras duas ocasiões, a lenda do UFC venceu, sobre Julio Cezar Chavez Jr e Tito Ortiz.

A causa da morte do presidente dos Emirados Árabes, que tinha 73 anos, não foi informada. O país terá luto oficial de 40 dias, com a bandeira sendo erguida a meio-mastro durante o período. Todos os eventos no país foram suspensos ou adiados.

Khalifa bin Zayed Al Nahyan, aliás, é meio-irmão do sheik Mansour bin Zayed Al Nahyan, bilionário que comprou o Manchester City em 2008.

O Global Titans Fighting ainda teria mais dois duelos, entre Delfine Parsoon e Maiva Hamadouche, e Badou Jack e Hany Atiyo.