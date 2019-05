Morte do mocinho? Veja como será a reta final de 'O Sétimo Guardião'

A novela "O Sétimo Guardião" chega ao fim no dia 17 deste mês com uma grande reviravolta prevista para o capítulo final. Gabriel (Bruno Gagliasso) deve morrer salvando a amada Luz (Marina Ruy Barbosa), segundo o Notícias da TV, do Uol.

A morte do protagonista, um mocinho que tem tido atitudes duvidosas, é mantida em segredo na Globo. As cenas finais foram escritas por Aguinaldo Silva neste final de semana e entregues ao elenco nesta segunda-feira (6).

O autor já tinha dito anteriormente que Gabriel ou Junior (José Loreto) iriam morrer no desfecho. Houve boatos, na ocasião, de que Junior iria morrer por conta da polêmica envolvendo Loreto e Marina Ruy Barbosa após a separação do ator de Débora Nascimento.

"Sei que um deles vai morrer para salvar da morte Luz e o outro. É a chamada 'morte heroica'. Gabriel ou Júnior? Realmente não sei. O que sei é que nas redes sociais tem muita gente achando que a Luz deve acabar sozinha", disse Silva.

Segundo o Notícias da TV, o personagem de Gagliasso seria o mais cotado para a cena de sacrifício. Desde que assumiu o posto de guardião da fonte, ele tem tido atitudes polêmicas, chegando a ameaçar a população de Serro Azul com uma espingarda para que não bebessem da água milagrosa.

Judith (Isabela Garcia) vai se cansar das atitudes dele e acusá-lo de ter errado muito desde que virou líder. Ele também vai brigar com Luz por conta de uma nova gruta cheia de tesouros. Quando ele morrer, Feijão (Cauê Campos) deve ser o próximo escolhido como líder dos guardiões.

Morrendo ou não, Gabriel vai conseguir vai conseguir salvar a fonte e estragar os planos de Olavo (Tony Ramos). O líder dos guardiões vai sabotar as máquinas contratadas pelo ex-sócio de Valentina (Lilia Cabral) para perfurar a fonte e vai fingir que permite a exploração só para que sua mãe seja libertada.

No fim, apesar de tudo, Olavo vai terminar sem punição. Segundo Silva, o empresário vai é ganhar mais dinheiro com suas falcatruas e ainda vai faturar em cima de outra fonte que terá um líquido tão precioso quanto o da irmandate.

O padre Ramiro (Ailton Graça) não será atacado pelo serial killer dos guardiões e vai sobreviver para continuar mantendo viva a história da irmandade.