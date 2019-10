Morto faz 'pegadinha' no próprio funeral: 'Me deixem sair daqui'

Um enterro em Dublin, na Irlanda, teve um momento que surpreendeu amigos e parentes do morto: a voz dele foi ouvida direto do caixão, gritando "me deixem sair!".

O veterano das Forças Armadas Shay Bradley morreu no dia 8 de outubro. No sábado (12) seu enterro acontecia em meio à tristeza de amigos e família quando a voz dele soou. “Olá? Olá? Me deixem sair! Onde eu estou? Me deixem sair, me deixem sair. Eu estou no escuro aqui. É o padre que eu estou ouvindo? É o Shay, eu estou dentro da caixa”, pedia.

Funeral in dublin yesterday he's alive pic.twitter.com/j18uFJ5aA4 — Lfcgigiddy1122 (@lfcgigiddy1122) October 13, 2019

Depois, a pegadinha foi revelada. “Não, em frente de vocês eu estou morto”. Shay deixou a gravação pronta para surpreender a maioria das pessoas, contando com ajuda de um amigo.

Um vídeo que mostra a reação dos presentes viralizou nas redes sociais, chegando a um milhão de visualizações. As pessoas choram e depois riem de emoção. "Olá de novo, olá, olá, eu só queria dizer adeus”, volta a dizer Shay.

Bom humor

A família contou que Shay estava doente há muito tempo, mas não queria que os amigos e parentes ficassem tristes quando ele morresse.

Conhecido pelo bom humor, ele resolveu fazer essa última pegadinha. Os amigos usaram a tag #shayslastlaugh (a última risada de Shay) para divulgar vídeos e fotos da pegadinha.

“O último desejo do meu pai sempre uma pegadinha”, escreveu a filha do morto no Facebook. “Que homem, para nos fazer rir no momento em que estamos incrivelmente tristes”.