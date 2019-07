Mortos de acidente em Itatim prestavam serviço para Léo Santana

Foto: A Voz é Aqui

O caminhão que se envolveu em um acidente na BR-116 e deixou dois mortos, na manhã desse sábado (6), prestava serviços para o cantor Léo Santana. Segundo a assessoria do artista, o veículo pertence a uma empresa terceirizada e estava encarregado de levar o equipamento do cantor. Em nota e também nas redes sociais, Léo Santana lamentou o ocorrido.

De acordo com a ViaBahia, concessionária que administra a rodovia, a batida aconteceu na altura do Km 523, em Itatim, no Centro-Norte do estado. O motorista do caminhão, que não teve nome divulgado, morreu na batida.

Outra pessoa ficou ferida e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal em Jequié.

Em publicação nas redes sociais, Léo Santana informou que os dois morreram e disse que está difícil trabalhar com essa notícia.

“É muito 'punk' ter que trabalhar quando se recebe uma notícia ruim, drástica. Um caminhão da minha banda, da minha equipe, com duas pessoas que trabalhavam na equipe da gente acabou batendo de frente com uma carreta na estrada e os dois vieram a falecer. Ter que trabalhar com isso na cabeça é muito forte, é muito punk. Fica meus pêsames para os familiares do Gustavo e do Nabo, que era um moleque que eu gostava demais. Que Deus conforte os corações de vocês e de todos os familiares", afirmou Léo.

As circunstâncias da batida serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A informação inicial é de que o motorista do caminhão acabou invadindo a via contrária e bateu frontalmente na carreta, que ainda tentou desviar, sem sucesso. A suspeita é de que o motorista tenha dormido ao volante.