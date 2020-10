Mostra Braskem de Teatro faz maratona gratuita

Que tal curtir uma maratona teatral sem sair de casa? As peças indicadas à maior premiação do teatro baiano estarão disponíveis gratuitamente no Youtube de quinta (8) a segunda (12), dentro da 6ª Mostra Prêmio Braskem de Teatro.

Eu vou te dar alegria, Vermelho Melodrama e Holocausto Brasileiro voltam à cena na segunda semana da mostra que precede a cerimônia onde serão revelados os vencedores. O evento vai acontecer no dia 18, na TVE, em formato de programa de televisão ao vivo. O tema deste ano é "A história do teatro em tempos de exceção e a relação com o tempo atual".

Concorrendo na categoria infantojuvenil, Eu Vou te dar Alegria narra os encontros, desencontros, reencontros e amores de moradores de um Edifício chamado Soterópolis. Através da relação entre os personagens, o espetáculo fala sobre as paixões, desilusões, solidões, desafetos e provoca uma reflexão sobre esperança e afeto.

Com indicação em seis categorias do Prêmio Braskem de Teatro, Vermelho Melodrama questiona a realidade, traçando paralelos entre acontecimentos políticos do Brasil com a ficção melodramática. A peça mostra a dualidade entre amor e ódio, no texto de Gildon Oliveira e Jorge Alencar.

Já Holocausto Brasileiro, que concorre em cinco categorias da premiação, é uma peça-ensaio que analisa o manicômio e centros psiquiátricos em afro-perspectiva. Com texto e direção de Diego Araújo, o espetáculo tem uma estrutura documental, mostrando a análise de um grupo de artistas documentaristas que tentam entender fatores que levaram uma população de mais de 70% de pessoas negras e não-brancas a ser internada no Hospital Colônia Barbacena (MG) e em outros espaços psiquiátricos.

As transmissões acontecem no canal do prêmio no YouTube (www.youtube.com/PremioBraskem), entre quinta-feira (8) e segunda (12).