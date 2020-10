Mostra online apresenta espetáculos indicados ao Prêmio Braskem de Teatro

Quem gosta de estar atualizado com as produções do teatro baiano ganha nova chance de assistir aos destaques da cena em 2020. Em edição virtual, a 6ª Mostra Prêmio Braskem de Teatro acontece de sexta (3) ao dia 17 de outubro, com exibição gratuita de nove espetáculos.

Neste primeiro fim de semana entram em cena o espetáculo adulto Pele Negra, Máscaras Brancas, e os infantis Sarauzinho da Calú e O Jabuti e a Sabedoria do Mundo. Essa edição da mostra traz o diferencial de ser remota, com transmissão das peças no canal do prêmio no YouTube www.youtube.com/PremioBraskem

Concorrendo nas categorias melhor espetáculo adulto, direção (Onisajé) e revelação (Matheuzza), Pele Negra, Máscaras Brancas debate o processo de colonização e sofrimentos psicológicos em corpos negros, a partir da obra do psiquiatra martinicano Frantz Fanon.



Sarauzinho da Calú fala de autoestima o tema a partir da narrativa de uma menina negra, que cria um universo alternativo carregado de símbolos da cultura afro-brasileira. Com texto e direção da atriz Cássia Valle, a peça utiliza poesia, música e literatura infantil para falar de representatividade, tradição, memória e identidade.

Com direção de Guilherme Hunder, O Jabuti e a Sabedoria do Mundo é uma montagem do Cooxia Coletivo Teatral. A narrativa recorre ao imaginário infantil para encenar três fábulas de tradição nigeriana, contadas por um quinteto de jabutis-griôs. As duas montagens estão indicadas à melhor espetáculo infantojuvenil.

Os vencedores do Prêmio Braskem de Teatro serão revelados em cerimônia transmitida pela TVE no dia 18 de outubro, inovando no conceito da apresentação. A celebração terá o formato de programa de televisão ao vivo com o tema A História do Teatro em Tempos de Exceção e a Relação com o Tempo Atual.

A mostra é organizada pela Caderno 2 Produções e patrocinada pela Braskem e Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.