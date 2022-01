Motivação para iniciar o ano: veja 8 dicas para aumentar sua produtividade

Criada em 2015, a plataforma Club&Casa Design movimenta cerca de R$ 500 milhões em negócios intermediados na área de arquitetura, design de interiores, construção civil e lojas e empresas do setor. Como uma parte significativa das organizações, eles descobriram a estreita relação que existe entre a motivação e a produtividade. Para garantir tanto um quanto o outro, eles investem na transparência da gestão e no gerenciamento de expectativas.

Idealizador da empresa Thiago Sodré acredita que a motivação cresce com uma gestão onde a visão do negócio é ampla e contempla a todos os envolvidos num clima de colaboração e otimização dos esforços empregados. “Na Club&Casa Design, a motivação não consegue ser individual porque elas são feitas por uma gestão de contexto. As pessoas se sentem muito mais inspiradas, não precisa dizer o que ela precisa fazer, apontando o contexto como ela deve estar nele, fazendo parte. O exemplo é multiplicado e cada um se sente parte disso”, explica.

Thiago Sodré defende que a motivação dentro de uma organização passa pela transparência da gestão e pela entrega de promessas feitas (Foto: Divulgação)

Sodré acredita que, atualmente, as estruturas têm ficado cada vez mais como squads do que grandes organogramas, desenvolvendo times multidisciplinares para departamentos e projetos. Esses times então atuam como grandes solucionadores de problemas, estabelecendo ciclos que se alimentam dessas soluções conjuntas. “Os profissionais que conseguem fazer mais com o mesmo e têm inteligência emocional de conseguir construir soluções para problemas que, às vezes, parecem difíceis e se tornam óbvios têm ganhado grande destaque. Com isso inspiram outros profissionais a se motivarem”, diz.

Conhecer para melhorar

Terapeuta e mentor de Vida e Carreira Tadeu Ferreet acredita que quando o assunto é investir na motivação de uma organização, o primeiro passo é ter uma visão geral das pessoas e dos grupos que atuam naquele local, definindo quem é quem e o que cada um deseja dentro da equipe, onde cada um quer estar e chegar. “Conhecer a pessoa é diferente de conhecer o profissional. A pessoa faz o profissional e, não o contrário. Estar próximo e conhecer as necessidades de cada um gera um valor intangível para as organizações e para a equipe”, afirma.

Tadeu Ferreet destaca o papel que o individual possui nos resultados do coletivo e a explicitação dessa cadeia para motivar as equipes (Foto: Divulgação)

Ferreet defende que à partir do momento que as pessoas compreendem o próprio papel como continuidade da função do outro e que, cada um, complementa com as diferenças e divergências, o aprendizado é coletivo. “A vitória, o acerto e as frustrações não devem ser individuais, são coletivas e depende do desempenho de todos”, diz o especialista, reforçando a prática de empresas como a Club&Casa.

Para o mentor que também é professor universitário, é fundamental que todos saibam da própria importância nos resultados. “O empoderamento e protagonismo deve fazer parte desse comportamento. Todos são responsáveis e importantes, independente do cargo que ocupa na organização. Pensar, planejar, executar e decidir juntos é fundamental para que todos percebam a sua responsabilidade”, ensina.

Líderes

Ferreet defende que, no caso dos líderes, haja paciência e escuta sempre. “Liderar também é estar junto, construir, aprender, acertar e errar junto. O comportamento de um líder sempre estará presente no resultado do time. Quanto mais inspirado ele for, maior e melhor serão os resultados e a performance da equipe”, orienta.

Com uma postura próxima, Sodré reforça que o papel do líder é muito mais do que um gestor. “Ele um grande mentor dos seus liderados. Buscando formas de melhorar os liderados. O líder é o exemplo da inspiração, aquele que transforma o que tem que ser a tarefa no contexto, a motivação e que busca genuinamente entender e ir além das relações com seus liderados, gerando valor e autoridade”, pontua.

O empresário reconhece que muitos colaboradores são peças fundamentais em projetos e empresas e o líder tem que estar, incansavelmente, buscando a melhor forma de compartilhar a sua autoridade e o seu reconhecimento porque, a curto prazo, o financeiro traz e retém talentos, mas a médio e longo prazo, só o propósito de transformação de vida retém uma pessoa. “O líder tem que ser essa pessoa que causa transformação na vida dessas pessoas”, defende.

Tadeu Ferreet lembra que quando uma organização conhece sua equipe, congrega todos na busca de soluções, demonstra o papel de cada um para o sucesso no empreendimento, a motivação e a produtividade passam a caminhar juntos. “Time motivado produz com qualidade e não necessariamente precisa ser quantidade. Não adiante dar foco em quantidade quando a equipe está desmotivada, nesse caso o retrabalho e os custos serão os maiores inimigos da organização e das pessoas”, alerta.

Para o professor, assim como manter a transparência e cumprir as promessas feitas, os gestores precisam parar de apontar erros e buscar os resultados e melhoria na própria equipe. “Um exemplo simples e resolutivo é pensar e criar projetos através do time. Projetos de melhoria e de implementação pensados, criado e implementados por eles mesmo”, sugere.



Motivação para produtividade

1. Conheça sua equipe e os desejos de cada um no que diz respeito ao trabalho desenvolvido;

2. Seja transparente quanto à gestão e reconheça os valores presentes nas equipes;

3. Implemente programas de reconhecimento, meritocracia, carreira;

4. Entregue as promessas feitas. Um dos maiores problemas das empresas é o gerenciamento de expectativas que é gerado na contratação;

5. Motive e inspire. O propósito é um motivador natural na vida e no trabalho;

6. A produtividade é alcançada com organização e entrega do que foi prometido;

7. Realize ajuste nos processos sempre que necessário;

8. As organizações vão além quando investem na inspiração e no reconhecimento dos grupos.