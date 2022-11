Motocicleta furtada em Brasília é recuperada pela PRF no oeste da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na manhã desta quarta-feira (24), uma motocicleta com registro de furto. O fato ocorreu na BR 242, no trecho urbano do município de Barreiras, oeste baiano.

Durante ronda, a equipe visualizou uma motocicleta cuja placa tinha indícios de falsificação. Ao abordar a HONDA/CG 160 TITAN de cor amarela foi constatado que os demais elementos identificadores também estavam adulterados. Após análise profunda, foi possível identificar o veículo original, que possuía registro de furto cadastrado na cidade de Brasília, capital federal.

Questionada, a condutora informou que adquiriu a moto por R$ 10.000 em dinheiro. Segundo ela, a negociação foi realizada em uma rede social.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Barreiras para adoção das medidas cabíveis.