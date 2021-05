Motociclista bate em cavalo, é atropelado por carreta e morre na BR-116

Um homem morreu após colisão entre a motocicletaque pilotava e um cavalo. O acidente aconteceu na BR-116, logo na saída do trecho urbano de Feira de Santana, durante a noite da última terça-feira (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após a colisão o homem ainda foi atropelado por uma carreta na pista.

O acidente aconteceu no KM-428 da rodovia, trecho que fica localizado sob a ponte Rio Jacuípe. O motociclista bateu no cavalo, que estava solto na pista, após uma curva que fica logo após o final da ponte.

Em nota, a PRF afirmou que chovia no momento do acidente e a suspeita é de que o homem não tinha visto o animal. A vítima morreu no local. O cavalo, idem. Não há informações sobre o motorista da carreta.

Procurada, a Polícia Civil afirmou que o acidente foi registrado na 1ª Delegacia de Feira de Santana. As guias periciais foram expedidas para que a polícia investigue as circunstâncias do caso.