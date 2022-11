Motociclista bate em kombi e estoura vidro do veículo com a cabeça na Bahia

Um motociclista sobreviveu após bater em uma kombi na BA-256, em trecho da cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana em Salvador (RMS. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem colide com o veículo e a sua cabeça quebra o vidro da janela.

O homem chega a ficar pendurado no veículo por alguns segundos, mas cai no chão logo em seguida e o motorista da kombi segue o trajeto, quase passando por cima da vítima. Segundo a ViaBahia, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 11h15 de quarta-feira (23).

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. As imagens mostram que o motorista da kombi seguiu viagem e não prestou socorro ao motociclista.

A Polícia Civil foi procurada, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem. De acordo com a TV Bahia, o caso foi registrado por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na 22ª Delegacia Territorial (DT) de Simões Filho. As causas do acidente são investigadas na unidade.

Veja o vídeo: