Motociclista de aplicativo fica ferida em acidente na Pituba

Uma motociclista ficou ferida depois de se envolver em um acidente na tarde deste sábado (6) no cruzamento da rua Ceará com a Rio Grande do Sul, em frente a uma lanchonete na Pituba. Equipes da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) isolaram o local após o acidente.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada ao local para resgatar a vítima, uma mulher, que fazia entregas para uma sorveteria. Ela foi imobilizada e levada para uma unidade médica. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Ao CORREIO, a empresa responsável pela contratação da motorista informou que já havia sido informada do acidente e que um funcionário estava indo ao local para ajudar a vítima.

O trânsito ficou lento na região por causa do socorro à vítima. Uma equipe da Transalvador foi enviada ao local para controlar o tráfego.