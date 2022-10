Motociclista é preso com habilitação comprada por R$2,5 mil em Juazeiro

Um homem que apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com indícios de falsificação foi detido, no sábado (8), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O flagrante foi realizado em uma fiscalização no km 347 da BR 235, em Juazeiro, no norte da Bahia.

Durante a abordagem a uma motocicleta, o condutor apresentou uma CNH e a equipe constatou que o registro era inválido. Após a constatação, o homem admitiu que havia pago R$2,5 mil pelo documento sem passar pela avaliação do Detran.

O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro e poderá responder por uso de documento falso.