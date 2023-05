Motociclista morre após colidir com ônibus na Avenida Octávio Mangabeira

Uma motociclista morreu após colidir com um ônibus do transporte coletivo de Salvador, na manhã desta quarta-feira (03), na Avenida Octávio Mangabeira, na região do Jardim de Alah, em Salvador.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente foi registrado por volta das 8h47. Durante a manhã, o acidente deixou o trânsito congestionado no sentido Pituba.

A Transalvador permaneceu no local até por volta das 9h49 aguardando a Polícia Técnica para a remoção do corpo. Não há detalhes sobre a causa do acidente.