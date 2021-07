Motociclista morre após ser arrastado por 10 km em acidente na Bahia

Uma pessoa morreu em acidente de carro na manhã deste sábado na BA-160, entre Bom Jesus da Lapa e Paratinga, no oeste baiano. Um carro e uma moto se chocaram e depois o motociclista foi arrastado por cerca de 10 quilômetros, segundo o Corpo de Bombeiros.

Uma equipe do 20º GBM (Bom Jesus da Lapa) foi até o local e encontrou a moto às margens da via. Testemunhas contaram então que o motociclista havia sido arrastado e estava mais à frente. Os bombeiros caminharam até a altura do KM 911, a 31 km de Bom Jesus da Lapa, onde encontraram a vítima já com óbito declarado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acidente aconteceu por volta das 6h30. A identificação da vítima não foi divulgada. Os bombeiros lembram da importância de ter atenção redobrada nas rodovias, respeitando limite de velocidade, usando cinto e fazendo ultrapassagem só em local indicado.