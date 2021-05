Motorista admite que bebeu e diz não lembrar de acidente que matou três

O motorista do carro que causou o acidente com três mortes em Niterói (RJ) no último 8 de abril disse à polícia que consumiu bebida alcoólica antes de dirigir e que não se lembra do momento da batida.

Leonardo Moraes da Silva Pagani, 19 anos, perdeu controle da direção e capotou o carro. Uma das jovens que morreu, Emmily Miranda, 20, chegou a gravar um vídeo antes do acidente. Em tom bem humorado e descontraído, ela fez piada com a velocidade do carro. "A gente vai morrer", disse, filmando o mostrador exibindo mais de 100 km/h. As imagens gravadas pela jovem mostram que Leonardo chegou a dirigir sem as mãos no volante, o que também não é permitido.

"Ele disse que não se lembra do momento do acidente, mas reconheceu que bebeu antes de dirigir em alta velocidade. Disse que bebeu pouca cerveja. O caso foi enviado para o Ministério Público do Rio e estamos aguardando a decisão da Justiça", diz o delegado Fábio Barucke ao Uol.

Leonardo foi indiciado por homicídio com dolo eventual, por assumir o risco do resultado. Ele pode pegar de 6 a 20 anos de prisão. Ele responde ao processo em liberdade.

Acidente deixou três mortos

O capotamento aconteceu às 23h20, no bairro de Piratininga. Os cinco jovens voltavam de um restaurante de comida japonesa quando o motorista perdeu o controle da direção e o carro capotou. Morreram no local, além de Emmily, Gabriel Palmieri, 19, estudante de educação física, e Roberta Miranda, de 17.

Leonardo e um outro amigo ficaram feridos e foram levados para um hospital da cidade.

Na época, a mãe de Emmily, Paula Camacho, contou que a filha conheceu Leonardo na noite do jantar. Eles tinham um amigo em comum. Ela soube do acidente ao ligar para a filha e um policial militar atender.