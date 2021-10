Motorista atropela criminosos e evita assalto em São Paulo

Um motorista atropelou dois criminosos que estavam em uma moto para interromper um assalto em Campo Limpo, município de São Paulo. O caso aconteceu no último sábado, 2. As imagens do crime foram registradas por câmeras de segurança de casas localizadas na rua Januário Zíngaro, local onde a ação ocorreu.

De acordo com os registros, dois homens em uma motocicleta anunciaram o assalto a um outro homem e uma jovem. Logo em seguida, um carro branco adentra a rua. Ao avistar a abordagem, o motorista joga o veículo sob os criminosos. As vítimas fugiram assustadas e o carro também deixou o local rapidamente.

Segundo informações do portal Metrópoles, mesmo feridos, os bandidos conseguiram escapar. Com o impacto, no entanto, um deles teve a perna fraturada e buscou ajuda no Pronto Socorro do Hospital do Campo Limpo. Ele foi preso em flagrante.

Reportagem originalmente publicada em O Povo