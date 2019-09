Motorista cochila e causa acidente envolvendo mais dois carros

Um motorista se envolveu em um acidente após pegar no sono ao volante e colidir com outros dois veículos que trafegavam na Rua Carlos Gomes, por volta de 5h30 desta segunda-feira (2). O acidente ocorreu em frente ao Multicentro de Saúde Carlos Gomes, no bairro Dois de Julho, em Salvador.

Os veículos foram removidos para o pátio da Superintendência de Trânsito do Salvador, (Transalvador). De acordo com informações do órgão de trânsito, não houve feridos. Segundo informações do Núcleo de Operação Assistida da Transalvador, o trânsito ficou lento nas primeiras horas da manhã no local até que a remoção dos três veículos fosse concluída.

(Reprodução/YouTube)

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro