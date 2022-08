Motorista de aplicativo é achado morto um dia após aceitar corrida na Bahia

Um motorista de aplicativo foi morto a tiros no sábado (6), em uma fazenda de Prado, no sul da Bahia. O corpo de Lucas Barbosa de Sousa, de 22 anos, foi achado um dia depois do rapaz desaparecer após aceitar uma corrida para Alcobaça, segundo a Polícia Civil, que investiga o crime.

O corpo foi encontrado por testemunhas, que chamaram a 88ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). A equipe isolou a área e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para fazer perícia e remoção. O corpo estava perto de um carro Ford Ka vermelho.

Foi a mãe de Lucas quem informou à polícia que o filho tinha saído para fazer a corrida para uma cidade vizinha - ele morava em Teixeira de Freitas. Depois, não voltou mais. A delegacia de Teixeira de Freitas vai investigar autoria e motivação do crime.