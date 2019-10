Motorista de aplicativo é baleado em tentativa de assalto no Bom Juá

Um motorista de aplicativo foi baleado nas costas após sofrer uma tentativa de assalto na localidade de Bom Juá, próximo à estação do metrô. Ronaldo Santos Reis, 32 anos, trabalhava na hora do crime.

De acordo com o boletim registrado no posto policial do Hospital Geral do Estado, para onde Ronaldo foi socorrido, ele dirigia para o aplicativo Uber e aguardava uma corrida no local, quando os criminosos surgiram dando voz de assalto.

Segundo relatos do motorista, ele foi abordado por três homens armados, que tentaram roubar seu veículo na tarde de sexta-feira (4). Após a tentativa frustrada, um dos homens sacou a arma e atirou em Ronaldo.

A vítima foi socorrida por uma ambulândia do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (HGE) e encaminhada para o HGE, de onde recebeu alta no início da noite.

O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos e serpa investigado pela Polícia Civil.

* Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier